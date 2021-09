F1 a Monza, Lewis Hamilton "salvato solo da Halo". La denuncia di Toto Wolff: "Cos'ha fatto Verstappen", circus sconvolto

13 settembre 2021 a

Il team principal della Mercedes non le manda a dire a Max Verstappen dopo l'incidente di Monza. Duro il commento di Toto Wolff che giudica volontario l'intervento del pilota olandese su Hamilton. Il tutto sapendo che poi ci sarebbe stato un incidente e che i due si sarebbero così annullati, impedendo al campione del mondo in carica di effettuare il controsorpasso in classifica. Tra sprint race e gara (poi vinta da Riccardo), il pilota britannico porta infatti a casa la bellezza di 0 punti da Monza.

Secondo Wolff Il dispositivo halo è stato molto importante perché ha protetto splendidamente Hamilton. Senza questa protezione non sarebbe sopravvissuto. "L’agire di Verstappen è quello di un ‘fallo tattico’. Sapeva che se Hamilton gli fosse rimasto davanti allora sarebbe andato a vincere e quindi non ha fatto nulla per evitare ciò che stesse accadendo. Saranno gli steward a dire di chi sia la responsabilità", ha spiegato il dirigente Mercedes.

"Sarebbe importante spiegare che questa situazione va gestita meglio. Abbiamo già avuto un episodio simile a Silverstone a velocità alta e oggi si è replicato a Monza. Da appassionato mi piace questa lotta, ma chiaramente da manager di uno dei due non molto", ha spiegato Wolff. L'incidente tra Hamilton e Verstappen ha messo ancora una volta alla luce l'importanza del sistema di sicurezza halo. Nel 2016 i piloti hanno votato all'unanimità a favore dell'installazione dell'halo. Il sistema "halo" si basa su due grandi montanti che partono dalla parte posteriore dell'abitacolo (sulle spalle del pilota) e si uniscono sul fronte, appena sopra il campo di visione.

