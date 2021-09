Marcell Jacobs, indiscreto-Dagospia: "Cosa c'entro con Michela Murgia?", clamoroso schiaffo alla potente firma del Corsera

18 settembre 2021 a

a

a

Sapete perché Marcell Jacobs ha conquistato articoli e copertine sul Corriere della Sera a getto continuo? Come al solito è Dagospia a svelare gli intrecci segreti tra il centometrista azzurro doppio oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e il quotidiano di via Solferino.

"La gloria se la prende l'ultimo, ora tocca a me". Staffetta, Jacobs sfida pubblicamente Filippo Tortu: storie sempre più tese

"Una lunga intervista di copertina del vicedirettore Massimo Gramellini su Sette, il supplemento del Corriere della Sera diretto dalla vicedirettrice (nel colofon "vicedirettore") Barbara Stefanelli. Quindi un lungo servizio, già programmato, che esce domani sul supplemento economia intitolato: 'Marcell Jacobs, dietro l’oro olimpico c’è un segreto: la filiera italiana di Microgate'". elenca Dagospia.

"Mio padre uno str***. Ma sto facendo lo stesso con mio figlio". Dramma in famiglia, la confessione di Marcell Jacobs

Non si tratterebbe però solo di semplice "libero interesse" per un personaggio indubitabilmente "simbolo" dello sport italiano in questo forse irripetibile 2021. Jacobs "mai si è interessato di problematiche femministe di genere, politically correct e dintorni", ricorda Dago, ma "era stato invitato per la sua popolarità a inaugurare Il tempo delle donne, la kermesse femminista in borsetta griffata, organizzata alla Triennale di Milano, della quale è madrina (o padrina)" proprio la Stefanelli. Insomma, al Corriere hanno fatto di tutto per montare l'hype, come si dice in questi anni di social imperanti.

"I ruoli ora sono invertiti". Jacobs, bomba su Tortu dopo Tokyo 2020: la richiesta che fa saltare in aria l'atletica azzurra

"Solo che Jacobs - rivela il sito di gossip fondato e diretto da Roberto D'Agostino -, alla fine, deve aver pensato: perché mi invitano? Cosa c’entro io con le varie Murgia, studi di genere, Lgbt e il mondo del fashion? Così, da par suo, se l’è svignata più veloce della luce e ha dato forfait". Al suo posto è stato invitato in fretta e furia Mika. A questo punto, non resta che attendere e vedere se nonostante lo sgarbo il Corriere e i magazine della sua galassia continueranno a interessarsi al velocista di origine texana lo scaricheranno a loro volta.

"Cosa mi è sfuggito in diretta, ho sbagliato". Jacobs a Tokyo 2020? Il clamoroso mea culpa di Bragagna, la voce della Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.