Serie a, la Juventus vince il derby col Torino grazie ad un gol nel finale di Manuel Locatelli

02 ottobre 2021 a

a

a

Il derby di Torino è stato deciso da un destro vincente all'86', palo-gol di Manuel Locatelli. Nel primo tempola Juventus non aveva mai inquadrato la porta nonostante i tentativi di McKennie e Kean (sostituito da Cuadrado all'intervallo). Torino minaccioso nell'area di Szczesny con Singo, Lukic e con Mandragora dalla distanza. Nella ripresa super riflesso di Milinkovic-Savic su un colpo di testa ravvicinato di Alex Sandro. Nel finale salvataggio di Ansaldi che anticipa Chiesa negandogli un tap-in e palo di Kulusevski.

Dybala gol e infortunio. Locatelli prima gioia: la Juve batte la Sampd (ma che buchi dietro)

Gli uomini di Allegri salgono a 11 punti in classifica, quelli di Juric restano fermi a 8. Per il derby mister Allegri sceglie McKennie titolare a centrocampo, Chiesa e Kean in attacco. Juric punta su Lukic e Brekalo a supporto di Sanabria. Il primo tempo si chiude senza reti: dopo una partenza aggressiva dei bianconeri, i granata prendono le misure e si fanno più intraprendenti.

Juventus trionfante: Chiesa stende il Chelsea a Torino e offre la prestazione più incoraggiante della stagione

Partita equilibrata anche nella ripresa. Il gol arriva a pochi minuti dalla fine: all’86’ palo-rete di Locatelli, che riceve palla al limite dell’area da Chiesa e tira di destro. I bianconeri sfiorano il raddoppio con Kulusevski, che prende il palo. Finisce 1-0 per la Juve. L'emozione è fantastica, perché da quando sono arrivato c'è un gruppo incredibile, mi hanno accolto benissimo. Siamo veramente un grande gruppo di amici e di persone vere, nonostante ci siano tanti giocatori forti sono tutti umili, questo è importante. Poi è bellissimo, abbiamo vinto il derby, è un'emozione forte. Dovevamo fare un altro passo avanti. Ci siamo riusciti, quindi bene così. Dobbiamo continuare così. Ora abbiamo la sosta nazionali e dobbiamo ricaricare le pile, poi torniamo con ancora più fame".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.