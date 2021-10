Lapo Elkann, "voi non siete un ca***": la "finezza" contro il Torino dopo la vittoria della Juve

03 ottobre 2021 a

Il derby della Mole lo vince la Juventus. A decidere la partita col Torino un gol di Manuel Locatelli nei minuti finali. Tre punti che sono ossigeno puro per Massimiliano Allegri e i suoi, che dopo il difficilissimo inizio di stagione paiono essersi ritrovati, a tal proposito pesantissima la vittoria contro il Chelsea in Champions League dello scorso mercoledì.

Ma si diceva, il derby. Tre punti ai bianconeri che scatenano anche uno dei tifosi d'eccezione del club, niente meno che il vulcanico Lapo Elkann. Già, perché per festeggiare la vittoria nella stracittadina, il nipote dell'avvocato Gianni Agnelli ha deciso di postare su Twitter il celeberrimo "io so io e voi nun siete un ca***", insomma il Marchese del grillo.

E perché mai? Presto detto. In molti infatti hanno colto il riferimento polemico di Lapo Elkann nei confronti del mister granata, Ivan Juric, il quale in settimana aveva affermato che "Torino tifa per il toro". Non la pensa così, con discreta evidenza, il buon Lapo, che contro Juric e il Torino "scaglia" Alberto Sordi in uno dei momenti più celebri e iconici della storia del nostro Paese.

