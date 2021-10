Zlatan Ibrahimovic, il blitz delle Iene alla festa di compleanno: "Chi vince lo scudetto"

Lorenzo Pastuglia 05 ottobre 2021 a

a

a

Tra gli ospiti alla festa per il 40° compleanno festeggiato domenica a Milano, dopo la vittoria del suo Milan contro l’Atalanta, Zlatan Ibrahimovic ha incontrato anche… Le Iene! In particolare Stefano Corti e il camera-man, che hanno registrato un servizio in onda nella puntata di stasera, 5 ottobre, su Italia 1: “Come sto a 40 anni? Mi sento giovane — ha detto Ibra — un altro anno è passato e sto solo aspettando di tornare in campo". Il recupero sta procedendo bene: "Sì va meglio, solo piccoli problemi ma si risolvono". Poi lo svedese, provocato sulla vittoria del campionato della sua squadra, ha risposto deciso: "Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan — ha ironizzato — Il Milan? E allora il Milan".

Mino Raiola incendia Juve-Milan: De Ligt e Romagnoli, le due minacciose bombe dell'agente



Quell’aneddoto con Cantona - Poi Corti ha rispolverato alcune delle frasi celebri dello svedese, noto per la sua... umiltà: "Chi compra Zlatan compra una Ferrari", o ancora: "Il mio ruolo? Ne ho 11 di ruoli, perché quando gioco penso per undici persone". E anche un inedito raccontato proprio da Ibrahimovic all’evento: "Un giorno Cantona mi disse: 'Non puoi essere il re di Manchester, dovrai accontentarti di essere il principe'. E io: 'Ma a me non interessa diventare re, io voglio essere il dio di Manchester’". Lo svedese è sempre colorito nelle interviste, e intanto sta recuperando dal fastidio al tendine d’Achille accusato dopo la vittoria con la Lazio e prima della trasferta di Liverpool, che lo ha tenuto fuori fino all’ultimo turno di campionato vinto dal Milan a Bergamo contro l’Atalanta.

Florenzi costretto all'operazione, ecco i tempi di recupero: Milan, l'infinito calvario degli infortuni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.