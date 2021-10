Dusan Vlahovic lascia la Fiorentina? Volata tra le big d'Europa: qual è la squadra favorita

Lorenzo Pastuglia 05 ottobre 2021 a

La notizia che lascia di stucco i tifosi Viola: Dusan Vlahovic, il bomber della Fiorentina, non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2023. Lo ha annunciato il presidente del club, Rocco Commisso: “A me ed alla Fiorentina non resta altro che prendere atto della volontà del calciatore e del suo entourage — è scritto in una nota — e di conseguenza individuare nel breve soluzioni fattibili e adeguate per proseguire al meglio questa nuova ed entusiasmante stagione”. Tradotto: possibile la cessione nel mercato di gennaio o nella prossima finestra estiva 2022.



I dettagli dell’operazione - Così prosegue Commisso nella nota: “In ogni caso, Dusan Vlahovic ha un contratto che lo lega alla Fiorentina per i prossimi 21 mesi e siamo sicuri che il calciatore, come ha sempre dimostrato, darà il suo contributo per aiutare la squadra nel raggiungere i propri obiettivi — conclude la nota — dimostrando la professionalità che lo ha contraddistinto da quando è arrivato a Firenze con il massimo rispetto dei nostri tifosi, dei suoi compagni, del mister e di tutta la società viola”. Radio Bruno ha svelato anche l’ultima offerta fatta al centravanti. Un contratto fino al 2025 strutturato con un’offerta da 4 milioni il primo anno che salivano a 5 per i successivi. E sostanzialmente 3 milioni di commissioni. Accordo che pareva accettato dalla controparte che, al momento della firma, ha però rilanciato ancora una volta. Chiedendo cinque milioni per il primo anno e 6 sui successivi. Più il 10% della futura rivendita. Accettando invece la clausola rescissoria da 75 milioni di euro.



Milan, Inter e Juve alla finestra - Ora le big italiane ed europee guardano con attenzione il bomber serbo, già a quota 4 reti in questa stagione. L’intenzione della dirigenza è quella di cedere il calciatore all’estero e ci sono squadre come Tottenham o Manchester City che lo seguono. In Italia le voci dicono come al solito Juventus, che già in passato ha soffiato al club di Firenze sia Chiesa che Bernardeschi, ma occhio anche a Milan e Inter: i rossoneri devono fare i conti con i continui acciacchi del duo Ibrahimovic-Giroud e Marotta non è nuovo a spuntarla nei duelli di calciomercato (Vlahovic potrebbe giocarsela con Dzeko per la maglia da titolare). Mentre la Viola guarda già ad altri possibili sostituti: da Scamacca del Sassuolo a Lorenzo Lucca, che sta stupendo molto in questo avvio di stagione in Serie B al Pisa.

