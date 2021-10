Gianluigi Donnarumma, “ecco cosa sei”: prima del fischio d'inizio, cosa compare a San Siro

06 ottobre 2021 a

Quando ormai manca pochissimo al calcio d’inizio di Italia-Spagna, valida per la semifinale di Nations League, già iniziano ad apparire i primi messaggi dei tifosi contro Gianluigi Donnarumma. Del suo caso se n’è parlato tanto, troppo in questi giorni, al punto che una partita così importante, la penultima che separa gli azzurri da un altro trofeo, è passata quasi in secondo piano. Tutta colpa del risentimento nutrito dai tifosi rossoneri nei confronti del loro ex portiere, che ha preferito lasciare il Milan a parametro zero e continuare la sua carriera al Psg.

“A San Siro sei un ospite sgradito”, recita uno striscione mostrato da un tifoso al momento di entrare nello stadio per assistere alla partita. Si teme un clima particolarmente ostile nei confronti di Donnarumma, il che sarebbe surreale: le beghe dei club dovrebbero essere lasciate fuori dal campo quando a giocare è la nazionale, soprattutto in un’occasione così importante, con gli azzurri vicini a un trofeo, che però devono passare dall’incubo-Spagna. Agli Europei in semifinale l’avevano sfangata ai rigori, anche grazie a Gigio, poi ancora più decisivo nei tiri dal dischetto in finale contro l’Inghilterra.

Anche Franco Ordine ha parlato dell’accoglienza che San Siro riserverà a Donnarumma: “C’è troppo livore nei confronti di quella fuga notturna a cui è stato spinto dal suo agente superficiale e goloso di commissioni. Bisogna passare anche attraverso queste prove, non solo tra applausi e lodi, per sentirsi un campione”.

