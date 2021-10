Gigio Donnarumma, "oversize, Andrea Scanzi a valanga: "semplicemente fischiato un traditore"

07 ottobre 2021 a

"Resto sempre affascinato dalla capacità che hanno molte persone di indignarsi per le cazzate. Accadono eventi terribili e non fanno una piega. Poi qualcuno fischia Donnarumma e apriti cielo. L’unica cosa veramente orrenda accaduta ieri a San Siro sono stati i fischi durante l’inno spagnolo. Tifo Milan e conosco molto bene la storia tra noi e Donnarumma. Come ha sintetizzato Capello, Donnarumma è stato oltremodo irriconoscente con il Milan. La società gli ha dato e avrebbe dato tutto. Andarsene era lecito e il PSG è certo molto più vincente del Milan attuale, ma bastava dirlo subito". Così su Instagram Andrea Scanzi parla dei fischi a San Siro per Donnarumma durante Italia Spagna.

"Invece Donnarumma ha detto tutto e il suo contrario, finendo poi con l’assecondare i voleri del diversamente simpaticoPer questo lo chiamano “Dollarumma”. Per questo lo ritengono “il maggiordomo dei pizzaioli”. Per questo ora soffrono. Rosicano. E si incazzano. Ne hanno motivo. Non ho mai avuto il mito di Donnarumma. È un fenomeno, ma la scintilla non è mai scattata. A livello umano voglio già molto più bene a Maignan. Non ho certo il lutto per la dipartita di Dollarumma. Il mondo va avanti e il Milan pure. Buona fortuna, ma tra lui ec’è la stessa differenza che passa trae un assolo di grattugia eseguito con le palle da Gasparri", prosegue Scanzi.

"Non avrei fischiato, perché ieri giocava la Nazionale e non il Milan. Non mi sono piaciuti gli striscioni con gli insulti. San Siro avrebbe dovuto essere più maturo. Tutto vero. Ma non facciamola troppo lunga: nessuno ha bruciato tricolori e nessuno ha invaso la Polonia. È stato semplicemente fischiato un portiere percepito da molti come “traditore”. Non sta scritto da nessuna parte che una persona, per essere italiana, debba amare per forza tutti i giocatori che indossano la maglia azzurra. A me, per dire, son sempre stati (calcisticamente) molto sui coglioni Materazzi e Bonucci. E non per questo mi sono sentito meno italiano di questo o quello.

Impariamo a “indignarci” per le cose serie, su", conclude il giornalista del Fatto.

