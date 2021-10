Roma, terremoto per questo video: "Mourinho, stasera abbiamo pippato. Facciamo schifo". E in primissimo piano...

08 ottobre 2021 a

Un caso che travolge la Roma. Una roba... da matti. Già, perché il giovane attaccante dei giallorossi e della nazionale della Polonia, Nicola Zalewski è protagonista, suo malgrado, di un video che in queste ultime ore ha fatto il giro della rete e che potrebbe rivelarsi un grosso problema per Josè Mourinho, mister giallorosso, e per la società.

L'attaccante, 19 anni, è stato ripreso da un amico vicino agli ambienti della musica trap, il tutto nel corso di una serata libera trascorsa in un locale. Il punto è che recentemente è morto il padre di Zalewski, così il giocatore ha preferito non rispondere alla chiamata della nazionale per restare a Roma. Già, perché quando muore un padre ci sono molte cose da sistemare e, soprattutto, non è mica semplice giocare al pallone.

Peccato però che poi sia spuntato il video. E in questo video, ecco Zalewski, mentre chi riprende urla: "Mourinho questa sera pippiamo. José stiamo a fa schifo, abbiamo pippato". Il polacco, da par suo, sorride, appare spaesato, sembra non capire bene cosa sia accaduto.

Il video, finito online, ha cominciato a rimbalzare ovunque alla velocità della luce, arrivando ovviamente fino allo smartphone di Mourinho e dei dirigenti della Roma. Ora, terminati i tre giorni di riposo (lunedì la ripresa degli allenamenti), il tecnico lo convocherà e ci parlerà per capire cosa diavolo sia accaduto. Inoltre, il giocatore potrebbe anche ricevere una multa salata per non aver rispettato il regolamento interno della società in tema social.

Secondo quanto si apprende, la linea della società giallorossa sarebbe quella di non colpevolizzare il giocatore, vittima del lutto, e che potrebbe avere avuto un momento di sbandamento. Certo, le immagini risultano un poco sconcertanti...

