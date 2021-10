Antonio Conte, quelle voci clamorose: ora che il Newcastle è in mano agli sceicchi...

Lorenzo Pastuglia 08 ottobre 2021 a

Il Newcastle ha ufficializzato il passaggio di proprietà, passando dal miliardario inglese Mike Ashley - odiato da moltissimi tifosi bianconeri - al fondo saudita Pif, in mano al principe ereditario Mohammad Bin Salman. E ora si fanno i nomi dei possibili allenatori: in cima alla lista c’è Antonio Conte, con l’ex Inter che è anche cercato da Arsenal e United (in caso di addio di Solskjaer). Mentre l'attuale allenatore, Steve Bruce, ha le ore contate a causa del pessimo inizio di stagione del Newcastle, penultimo in classifica con zero successi in sette gare.

Secondo però i tabloid inglesi, Conte sembra più attirato da nomi di prima fascia per provare a vincere la Champions League, mentre nel Newcastle dovrebbe aspettare molto tempo per far crescere la squadra. Ma non solo l’ex Inter, dato che si fanno infatti anche i nomi di Eddi Howe, Frank Lampard e Rafa Benitez. Anche l'ex stella della nazionale inglese e colonna del club bianconero, Alan Shearer, sul proprio profilo Twitter non si è risparmiato sul passaggio del club agli arabi: "Sì, possiamo avere il coraggio di sperare ancora — ha scritto — E chissà che non sia davvero l'inizio di un nuovo capitolo ricco di trofei per il Newcastle”.

Dopo l'annuncio dell'acquisto da parte del fondo saudita, i tifosi hanno festeggiato travestendosi da sceicchi e lanciando soldi sulla folla. Festanti quanto impietosi, i tifosi hanno immediatamente rivolto un pensiero non carinissimo al loro tecnico intonando un "domani mattina ti licenziano" che la dice lunga su come siano cambiati umore e prospettive dalle parti del St. James.

