Nicola Zalewski, "Mou stasera pippiamo": perché la Roma non lo punisce, il dramma segreto

Il 19enne Nicola Zalewski è finito nell’occhio del ciclone per un video di pochi secondi apparso su Instagram. Il giovane attaccante della Roma sta attraversando un periodo personale molto difficile, avendo perso il padre a causa di una lunga malattia. Dopo giorni molto difficili, Zalewski ha approfittato della pausa delle Nazionali per svagarsi un po’ e uscire con degli amici.

Tra questi anche Zep Dembo, famoso personaggio legato da anni alla Dark Polo Gang, gruppo molto noto soprattutto nella capitale. A un certo punto, però, il trapper ha deciso di fare una storia su Instagram che ha messo in una posizione scomoda proprio Zalewski. Dembo e un altro amico si rivolgono infatti direttamente a Josè Mourinho, allenatore della Roma: “Questa sera st’amico pippa. Stasera pippiamo Josè, stiamo a fa schifo, abbiamo pippato”. Il 19enne si è limitato a sorridere, forse nella confusione non ha neanche capito bene.

Fatto sta che l’uscita di pessimo gusto del trapper ha avuto ampia eco mediatica e messo in difficoltà Zalewski, che non aveva certo bisogno di queste polemiche. La Roma parlerà con il ragazzo e potrebbe multarlo per aver violato il regolamento interno: forse arriverà anche una ramanzina da parte di Mourinho, che sembra credere molto in lui.

