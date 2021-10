Dazn, Juventus-Alessandria salta per problema tecnico. Cos'hanno mandato in onda: che imbarazzo

09 ottobre 2021 a

Ma chi glielo ha fatto fare a Dazn di prendersi il calcio? La scelta si sta rivelando un clamoroso boomerang, che ha allertato con solo l’Agcom ma anche la Lega di Serie A: troppi e costanti i disservizi che riguardano la piattaforma in streaming quando si tratta di vedere le partite di calcio. L’ultimo disguido si è verificato addirittura con un’amichevole, quella in programma nella mattinata di sabato 9 ottobre tra Juventus e Alessandria.

Una sgambata per consentire a Massimiliano Allegri di lavorare meglio con i calciatori rimasti a Torino durante la pausa delle Nazionali: i tifosi interessati ad assistere alla partita hanno dovuto attendere circa un quarto d’ora dall’inizio. Questo perché per un errore tecnico è stata trasmessa una puntata di Forum da Canale 5 anziché l’amichevole tra le due squadre. Un disguido che, stando a quanto trapelato, sarebbe riconducibile a EI Towers, che avrebbe sbagliato la distribuzione del segnale, prendendo un feed sbagliato da mandare in onda su Dazn.

Questa è solo l’ultima di tante figuracce e disservizi, per i quali si stanno innervosendo anche i presidenti di club della Serie A. Inoltre l’Agcom ha chiesto un “intervento urgente” ordinando a Dazn di “adottare ogni accorgimento funzionale a prevenire i malfunzionamenti della piattaforma”.

