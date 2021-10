Lewis Hamilton infuriato: "Che vi avevo detto?", radio chiusa in faccia e disastro al muretto Mercedes

10 ottobre 2021 a

Umore nero in casa Mercedes per quanto riguarda il quinto posto di Lewis Hamilton, che ha perso la testa del Mondiale in favore di Max Verstappen, tornato a comandare la classifica con sei lunghezze di vantaggio. Per fortuna delle frecce d’argento ci ha pensato Valtteri Bottas a limitare i danni, vincendo il GP di Turchia e impedendo quindi a Verstappen di andare oltre il secondo posto. Alle sue spalle Sergio Perez, poi Charles Leclerc con la Ferrari e Lewis Hamilton.

Quest’ultimo, proprio come il pilota monegasco, non si era fermato tra il 37esimo e il 38esimo giro (come fatto invece dai primi tre), provando ad andare il più lungo possibile: a 7 giri dalla fine si è però dovuto arrendere all’evidenza ed è stato costretto ai box. Lewis aveva detto che sarebbe rientrato solo per mettere le click, e invece alla fine ha dovuto rimontare le intermedie. Ne è scaturito un diverbio con il suo muretto, sintomo di nervosismo per una gara difficile in partenza ma al di sotto delle attese e pesante in ottica Mondiale.

“Che vi avevo detto? Abbiamo sbagliato”, ha tuonato il campione britannico una volta che è stato richiamato per il più stop. “Ne parliamo dopo”, è stata la risposta lapidaria del team Mercedes, che però non è bastata per placare la furia di Hamilton: “Lasciatemi in pace”, dopodiché è entrato in silenzio radio.

