Paulo Dybala, una tempesta di milioni di euro: addio? La proposta indecente fa tremare la Juve

11 ottobre 2021 a

a

a

Lo ha sottolineato Beppe Marotta al Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta a Trento: “I campioni di oggi vedono la Serie A come un campionato di passaggio, prima di approdare in altri se arrivano delle offerte faraoniche”. I riferimenti vanno inevitabilmente a Gigio Donnarumma e Romelu Lukaku, approdati in Ligue 1 e in Premier con Psg e Chelsea. Nei giorni scorsi, intanto, il Newcastle è stato acquistato dal fondo saudita Pif, in mano al principe ereditario Mohammad Bin Salman. E ora si fa sul serio, tanto che interessano nomi di calciatori della nostra Serie A. Il primo è stato l’ex tecnico dell’Inter, Antonio Conte, avanti ad alternative come Eddi Howe, Frank Lampard e l’ex Napoli, Rafa Benitez.

"Per piacere, se giochi contro la Juve...". Bianconeri alla frutta: la supplica di Lapo Elkann a Cristiano Ronaldo

Se si guarda ai giocatori in campo, invece, uno che fa molto gola, scrive Il Giorno, è Paulo Dybala, anche se il rinnovo con la Juventus è a un passo. Mentre il suo connazionale, Lautaro Martinez, viva una situazione simile, vicino alla permanenza con l’Inter grazie a un sostanzioso adeguamento del suo contratto (6 milioni l’anno). Poi c’è il nome di Dusan Vlahovic, al quale scadrà il contratto (che non ha deciso di rinnovare) con la Fiorentina a fine 2023.

Vlahovic, addio Fiorentina. Si scatena l'asta tra le big d'Europa: qual è la favorita

Anche se appare possibile un suo addio prima di tale scadenza, così che il club di Rocco Commisso possa monetizzare. A Napoli, invece, c’è un certo Kalidou Koulibaly che fa molto gola, pilastro della difesa più volte vicino alla cessione ma alla fine sempre rimasto in azzurro. E poi infine Kessie, che non trova la quadra con il Milan sul rinnovo di contratto, tanto da essere più vicino all’addio che alla permanenza in quel di Milano. Alla faccia del calcio di una volta…

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.