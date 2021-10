Gigio Donnarumma e la mazzetta di banconote, la bomba di Filippo Facci: una foto clamorosa

11 ottobre 2021 a

La serata complicatissima per Gigio Donnarumma sommerso da una pioggia di fischi a San Siro, durante la semifinale di Nations League contro la Spagna è stata anche l'occasione per Filippo Facci per prendere in giro il portiere della Nazionale. Pubblicando su Twitter un fotomontaggio in cui Gigione ha i guanti sul volto mentre escono tante banconote. Un accenno al tradimento verso il Milan dopo aver firmato per il Psg.

Pressione altissima sul portiere con uno strappo che non si ricucirà facilmente, una ferita che non si è rimarginata, tanto da indurre gli spettatori milanesi - e rossoneri - a tifare contro il portiere della Nazionale ogni volta che ha toccato palla. Ad ogni retropassaggio, ad ogni rimessa dal fondo, Donnarumma si è preso bordate di fischi. Durante il primo tempo parte dei 37 mila tifosi presenti a San Siro hanno cercato di sovrastare i fischi con gli applausi, cercando di ristabilire il valore delle cose per supportare gli Azzurri nella difficile partita persa poi contro la Spagna.

Donnarumma capitano e non solo: come entra in campo, una clamorosa reazione (che lo spinge alla Juve)

"Queste cose mi dispiacciono perché io al Milan ho dato sempre tutto fino all'ultimo e sarò sempre un tifoso", le parole del portiere. Dichiarazioni che hanno acceso l'irritazione da parte dei tifosi del Milan che non hanno ancora perdonato. "A Milano non sarai mai più il benvenuto", il messaggio chiaro nello striscione della Curva Sud alla vigilia. "Spero venga accolto con serenità", l'auspicio inascoltato del presidente del Milan. E che non è bastato neanche a Facci che ha preso in giro l'ex rossonero.

