Bobo Vieri e il nuovo format sui social: aperitivo virale. Fan in tilt

L’ultima trovata di Vieri è geniale. Ore i fan vanno letteralmente in tilt. Facciamo ordine: orario dell’aperitivo, Bobo Vieri lancia un nuovo contest su Instagram: una diretta con tanto di Bombeer al seguito, la sua birra- talismano durante gli Europei. Un boom vero e proprio. Quasi 4 mila persone connesse al primo minuto con un numero che sale durante la diretta. Vieri sperimenta ancora una volta ed è subito boom.

Arrivano messaggi di ogni tipo. C’è chi scrive: “Bobo mi aiuti?” E chi dice: “Buona la birra”. Insomma, la prima prova generale social va benissimo: Vieri segna un altro gol l’ennesimo. Sembra, da rumors, che Vieri ripeterà l’esperimento. Unica accortezza: occorre presentarsi in onda con la Bombeer. Durante la prima diretta c’è anche Driss El Faria, socio di Bobo, che ha messo in piedi la macchina organizzativa del marketing.

Per lui si tratta di un bel momento imprenditoriale: la Bomberr (in tre tipologie) è andata a ruba durante l’estate. Intanto, il progetto di Vieri va a tutta birra (è proprio il caso di dire). La sua intuizione arriva a convincere tutti e il mercato sta dando segnali più che positivi, molto soddisfacenti. Ora si punta al sold out, che potrebbe arrivare prestissimo. E’ di questa estate la notizia legata alla produzione di quasi 2 milioni di bottiglie, mostrate proprio da Libero con un video esclusivo dove si notano camionate intere. La Bombeer, praticamente, arriva ovunque nel nostro Paese e durante gli Europei il brindisi azzurro non manca con la birra dedicata alla Nazionale.

