Luciano Spalletti, Napoli amara: esce dall'hotel, un furto sconcertante

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha ricevuto una brutta sorpresa: non ha più ritrovato la sua Fiat Panda, parcheggiata nel piccolo slargo davanti il centralissimo hotel Britannique, dove alloggia da quando è diventato tecnico dei partenopei. Rientrato tardi in hotel, dove va anche in ritiro con la squadra per preparare i match al Maradona, aveva deciso di non parcheggiare l'utilitaria in garage per arrivare prima a Castel Volturno. Ma quando è sceso non ha più trovato la sua Panda, preferita alla Mercedes rimasta invece nella sua casa in Toscana.

Così prima di recarsi al centro sportivo e pensare alla partita di domenica contro il Torino, ha dovuto sporgere denuncia alle Forze dell'Ordine. Una Panda con cui Spalletti circola in città da qualche tempo. Il tecnico era arrivato a Napoli portandosi la sua Mercedes, che poi evidentemente ha preferito riportare a casa in Toscana optando per un’automobile più da città.

Spalletti, ricorda la Gazzetta dello sport, ci è rimasto male. Davanti all’albergo ci sono anche le telecamere della videosorveglianza e i filmati potrebbero essere fondamentali per individuare i responsabili. Due giorni fa anche la moglie di Diego Demme ha subito lo stesso “trattamento”. Non ha trovato più la sua auto parcheggiata nei pressi del Parco Virgiliano. La polizia, in ogni caso, esclude correlazione tra i due episodi.

