Mauro Icardi e Wanda Nara, nella notte spunta questa foto: il décolleté e le parole inequivocabili (e clamorose)

Una foto clamorosa: tra Mauro Icardi e Wanda Nara pace fatta via Instagram? Il sospetto è pesante: il 29enne bomber argentino ha chiesto al Psg un permesso per volare a Milano dalla moglie, che poche ore prima lo aveva di fatto piantato sempre via social, con una frase tanto sibillina quanto inequivocabile: "Un'alta famiglia rovinata da una p***a". Pochi minuti e svelato l'arcano: la showgirl e agente sarebbe stata tradita con la bellissima cantante Eugenia Suarez, connazionale di Nara e Icardi.

"Famiglia rovinata per una tro***". Icardi le mette le corna, Wanda Nara sbrocca e lo scarica: caos totale in famiglia





Da qui la decisione di Maurito di tornare in Italia, dove ha ancora casa, per ricomporre la frattura che sembrava insanabile. Risultato centrato, a quanto pare: Icardi ha pubblicato sulle Instagram Stories una foto da "cucciolone", letteralmente in ginocchio da Wanda, con materno décolleté fieramente esibito e dedica più che romantica, strappalacrime: "Feliz dia mamucha", traducibile con un "buon giorno mammina", ma anche "buon giorno bella".

La foto non è d'archivio, perché Icardi l'ex capitano dell'Inter la geolocalizza con "Milano", a sottolineare il ricongiungimento-lampo. Quindi un altro post, con foto insieme a Wanda e ai loro cinque figli. Una famiglia di nuovo ricomposta?

Icardi, corna a Wanda Nara? Ecco Eugenia Suarez: pazzesca, le foto da bollino rosso dell'amante | Guarda



Nelle ore della crisi coniugale, si erano poi sparse indiscrezioni sul futuro sportivo dell'attaccante, sempre più fuori dal progetto del Psg targato Messi e Neymar. Privilegiata la pista italiana, con la Juventus alla ricerca di un centravanti per il dopo Cristiano Ronaldo. Sembrano svanire invece le alternative: Napoli e Roma si sono blindate con Osimhen e Abraham, mentre il Milan non considererebbe Mauro ideale né per età, stipendio e caratteristiche tecnico-tattiche. E da Milanello filtra anche un certo scetticismo sulla natura "mediatica" dell'accoppiata Icardi-Wanda, dubbi che certamente questo tira-e-molla sentimentale sta ulteriormente alimentando.

