Haitem Fathallah, tragedia per il basket italiano: infarto sul campo, si rialza ma muore in ambulanza

Leonardo Pastuglia 18 ottobre 2021 a

a

a

La tragedia nel mondo del basket si è consumata nel pomeriggio di domenica 17 ottobre, quando durante una sfida tra Reggio Calabria e Fortitudo Messina, il 32enne Haitem Jabeur Fathallah è morto in seguito a un malore accusato durante il gioco sul parquet. La sfida, iniziata alla 18 al PalaLumaka, era valida per la Serie C Gold. Un fastidio improvviso, che non ha lasciato scampo al playmaker nato nel 1989 ad Agrigento, di 185 cm, entrato nella ripresa e all’improvviso fermatosi di colpo, dopo 3’ del terzo quarto col tabellone sul 52-52. Il cestista, immediatamente soccorso, è stato cosciente, muovendo le gambe, e sedendosi addirittura in panchina mentre riceveva i primi soccorsi.

Trasportato poi in ambulanza agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe subito un ulteriore arresto cardiaco durante il trasporto e sarebbe morto poco dopo il ricovero. Dopo la sua uscita dal campo, la partita è invece proseguita regolarmente: solo al termine i suoi compagni, che hanno vinto 91-88, hanno saputo quello che è successo. “Il presidente FIP Giovanni Petrucci, a titolo personale ed interpretando il sentimento di tutta la pallacanestro italiana, abbraccia incredulo e condivide il cordoglio della famiglia Fathallah per la morte improvvisa di Haitem, giocatore della Fortitudo Messina”, si legge in un comunicato diffuso dalla Federbasket. Secondo le prime ricostruzioni, la causa del decesso sarebbe una crisi ipoglicemica.

Nato in Sicilia, Fathallah aveva mosso i primi passi nel Basket Empedocle, debuttando in prima squadra nel 2008, sempre in Serie C: categoria in cui ha sempre giocato, vestendo anche le maglie di Racalmuto, Licata e Alcamo. Alla Fortitudo Messina era arrivato nel 2020, chiudendo a 10.4 punti di media la sua prima stagione. Quella di Reggio Calabria era la seconda partita del 2020-21: nella prima aveva messo a referto 6 punti, ma nel primo tempo di quello che risulterà il suo ultimo match stava giocando da protagonista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.