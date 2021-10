Striscia la Notizia, la verità sull'infortunio di Zlatan Ibrahimovic: inesistente col Porto? Prima della partita... ora si capisce tutto

20 ottobre 2021 a

Nella sconfitta del Milan in casa del Porto, nemmeno Zlatan Ibrahimovic ha brillato. Entrato nella ripresa dopo una manciata di minuti in campionato contro il Verona, lo svedese 40enne è apparso ancora decisamente fuori forma, merito anche del furore agonistico dei portoghesi guidati da quel vecchio pirata di Pepe.

Ibra ancora infortunato? Milan, mossa lampo sul mercato: nome clamoroso per Pioli

Forse è Striscia la notizia a svelare il segreto dei guai fisici di Ibra, che in questa stagione ha disputato solo tre spezzoni di partita lasciando tutta la responsabilità dell'attacco rossonero sulle spalle di Giroud (anche lui stagionato e in difficoltà fisica) e di due come Rebic e Leao, brillantissimi ma non proprio a loro agio nel ruolo di prima punta.

Ibrahimovic e l'infortunio: guarda il video di Striscia la notizia





Milan, una catastrofe? "Diaz indisposto", il rischio di un'altra pesantissima assenza

Cristiano Militello, inviato storico del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, riceve la linea da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada e spara subito "la bombetta". Perché lo svedese non rende? "Secondo il Corriere della Sera, non gioca dal 12 settembre perché si è infortunato al tallone d'Achille. Ma è il tendine d'Achille!, ricorda l'inviato. Striscia poi può mostrare le immagini della reazione di Ibra con il povero giornalista del Corsera: "Ricorda, io sono perfetto, io non ho tallone d'Achille". E giù scappellotto. Si scherza, ovviamente.

Maignan? Solo l'ultimo della lista: Milan, l'impressionante record di infortuni in 2 mesi

