Wanda Nara, "quella putt** che manda foto"? Ma poche ore dopo Mauro Icardi... un inatteso ribaltone

Mauro Icardi-Wanda Nara: alla fine l’amore vince sempre. La famiglia costruita insieme è troppo importante per entrambi, tanto che la showgirl ha accantonato i presunti tradimenti dell’ex Inter, criticati tanto in questi giorni anche sui social. Pace probabilmente fatta per il bene anche dei figli. L’annuncio del lieto fine è arrivato nella serata di ieri, martedì 19 ottobre, direttamente su Instagram dalla punta del Psg: "Grazie amore mio per continuare a credere nella nostra meravigliosa famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Fa male ferire i tuoi cari, guarisci solo quando ti perdonano".

L’ultima telenovela di questo litigio era arrivata martedì: tra le storie, Wanda che sola lasciava in aereo Milano, e un altro post fantasma nella notte del lunedì, in risposta a un tweet della modella e conduttrice tv argentina Alejandra Maglietti, che l'accusava di aver messo su uno “show", senza però menzionare mai la presunta amante di Icardi. Se la prima aveva scritto che la Nara “è in ritardo di 100 anni”, Wanda ha subito replicato: "Ti servono nomi, o una mappa per sapere chi è la p... che manda foto agli uomini sposati? Te lo mando in privato se sei l'unica che non l'ha capito". Il riferimento, ancora una volta velato, è all’attrice China Suarez, che avrebbe scritto a Icardi alcuni messaggi e chiesto un incontro.

Il quotidiano argentino Clarin ha rivelato una parte dei messaggi che “La China”, così è soprannominata la Suarez, avrebbe inviato a Mauro Icardi: "Vorrei incontrarti in discoteca, in una parte del mondo dove nessuno ti conosce”, avrebbe scritto la donna, parole della quale poi Wanda è venuta a conoscenza. Ma già nei giorni precedenti, l’entourage di Wanda e Mauro aveva assicurato ai media che i due non si sarebbero separati.

