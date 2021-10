Josè Mourinho dopo il disastro col Bodo: "Non sa perdere, cosa gli serve". Dal Senato, bomba sulla Roma

22 ottobre 2021 a

"La sconfitta della mia Roma? E' colpa dell'allenatore, Mourinho non aveva digerito la sconfitta con la Juve e non si è reso conto che ieri stava andando ancora peggio. Mou sta dimostrando che non sa perdere, che quando comincia a perdere si lascia andare”. La tifosa romanista e senatrice Udc Paola Binetti commenta così, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la sconfitta per 6-1 rimediata dai giallorossi in Norvegia.

Come mai secondo lei alla Roma capita così spesso di prendere delle sonore batoste in europa? “Non lo so, è quasi una maledizione, forse i laziali ci hanno gufato”. ha detto la Binetti. "Mou sta dimostrando che non sa perdere, che quando comincia a perdere si lascia andare. Non è bollito ma dovrebbe ricorrere all'aiuto di qualche mental coach", ha detto la senatrice.

