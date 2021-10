F1, Lewis Hamilton e "il filotto". Toto Wolff e Mercedes, una scommessa da record

26 ottobre 2021 a

Dodici punti di distacco a cinque gare dalla fine il vantaggio di Max Verstappen su Lewis Hamilton nel Mondiale di F1 I due stanno animando un campionato bellissimo, lottato gara dopo gara e che probabilmente si trascinerà all’ultimo appuntamento di Abu Dhabi, Con Verstappen che ha sbancato Austin, le possibilità che l’olandese strappi la corona a Hamilton sono aumentate. Ma né il britannico né il team principal Mercedes Toto Wolff si vogliono arrendere.

“Il Messico è tradizionalmente una pista difficile per noi, ma in questa stagione tutto può cambiare. Penso che ce la giochiamo davvero gara per gara, abbiamo bisogno di mantenere il morale alto. Siamo lì, possiamo vincere ogni gara. L’unica cosa che dobbiamo evitare sono i ritiri: quelli azzererebbero le nostre possibilità. Per il resto, possiamo farcela: c’è pressione certo, ma è una pressione positiva“, ha detto Wolff ai britannici di Sky Sports.

“Penso che abbiamo avuto lotte dure con la Ferrari nel 2018 e nel 2019, e abbiamo vinto sette volte di fila, ma questo non è di aiuto in un campionato così difficile. La storia non ha alcuna rilevanza. Solo se ti fermi puoi guardare le statistiche del passato, che comunque non interessano a nessuno“.

