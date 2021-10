Valentino Rossi, il lancio dell'ultimo casco? Ecco chi lo ha preso: una straordinaria coincidenza

27 ottobre 2021 a

Nella vita fa il tecnico dello spettacolo, lavorando per un’azienda di Pesaro, ma da domenica è noto alle cronache sportive per essere il fortunato che si è beccato il casco celebrativo lanciato da Valentino Rossi ai suoi fan, dopo il GP di Misano. Si chiama Michele Quirini, 33 anni, è originario di Fabriano (Ancona), e ha parlato della sua fantastica giornata alla Gazzetta dello Sport: “Il primo ricordo che ho di lui è del 1998 — ha detto il giovane — Avevo 10 anni e come consuetudine andavamo a mangiare a pranzo da nonna Giustina. Seguivo da tempo la F1, ma quella stagione scattò l’amore per le moto e Valentino. E poi lui è anche legato sportivamente a Fabriano, dato che nell’aprile 1990 vinse una delle sue primissime gare quando correva sui kart”.

Quel lancio da sogno

Domenica, in tribuna Brutapela, “avevamo intuito che Vale sarebbe venuto da noi, perché c’erano Cesare Cremonini, Uccio e gli altri ragazzi del team VR46, oltre alla fidanzata di Rossi (la modella Francesca Sofia Novello, ndr) — ha aggiunto Quirini alla Rosea — Avevamo tanta emozione quando lui ci ha salutato, ma non ho visto lacrime. Eravamo semplicemente esaltati, contenti di averlo vicino. Tutto mi sarei aspettato, tranne quello che mi sarebbe successo di lì a poco”.

Prima del lancio del pesarese: “Ho iniziato a registrare un video facendo contento il mio amico Gianluca, e mentre stavo guardando la scena dal cellulare, il casco di Vale si è infilato nella mia mano come si vede nel video che ho fatto — ha concluso — Mi stava prendendo un infarto, e pensare che neanche lo stavo cercando, e che un mese prima stavo lavorando con la VR46 per quel collegamento di Valentino con i tifosi in piazza a Tavullia. Sono stato il più fortunato di tutti”.

