Zayn Ali Salman, "il nuovo Messi" dell'Arsenal: cosa riesce a fare a soli 5 anni

Il nuovo acquisto dell’Arsenal ha… cinque anni! Si chiama Zayn Ali Salman, è un funambolo e in patria lo chiamano già “il piccolo Messi”. Intanto, un suo video mentre è in campo e fa prodezze, sta già facendo il giro del web. Zayn va ancora all’asilo ma frequenta pure la pre-Academy dei Gunners. E la giovanissima promessa del football ha davvero impressionato il talent-scout Stephen Deans: “L’ho visto giocare con bambini che avevano il doppio della sua età e faticavo a credere che avesse solo quattro anni e frequentasse ancora l’asilo! Dopo aver parlato con i suoi genitori e averlo provato in alcuni allenamenti con noi, posso dire che non è un fuoco di paglia, ma un vero talento”. Quello del piccolo “è l’acquisto più giovane di sempre nel mondo del calcio”, hanno commentato quelli di Eurosport. Ha il dribbling facile, e una grande destrezza palla al piede.

Il suo primo allenatore, Austin Schofield, spiega: “Quando lo abbiamo messo a giocare con i bambini di otto anni, era comunque il più veloce, nonché il più bravo sia nel passare la palla che nel fare gol”. Mentre per lo scrittore Roberto Pazzi, i genitori del piccolo stanno creando un mostro, temendo che dietro a quel padre ci sia “un uomo teso a proiettare i suoi falliti sogni di gloria”. Papà che ha raccontato alla tv un episodio divertente: “Il giorno della sua nascita, l’infermiera è rimasta stupita dal fatto che già tirasse su la testa per guardarsi intorno. È sempre stato molto forte fisicamente e dotato di grande equilibrio. L’Arsenal è convinto del suo potenziale, nonostante sia ancora piccolo”. Da più parti, però, si invoca per il piccolo calciatore il rispetto della sua crescita, il bisogno di giocare, che il baby fenomeno compia un cammino di formazione culturale. Non è poco, ma è necessario.

