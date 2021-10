Cristiano Ronaldo, l'annuncio assieme a Georgina Rodriguez: "Aspettiamo due gemelli"

28 ottobre 2021 a

a

a

"Felice di annunciare che aspettiamo due gemelli. I nostri cuori sono pieni di amore, non vediamo l'ora di abbracciarli". Cristiano Ronaldo dopo i rumor annuncia su Instagram (con una foto con tanto di ecografia) che con Georgina Rodriguez diventeranno presto di nuovo genitori.

Ma come si è ridotto? Spunta una foto raccapricciante di Cristiano Ronaldo: quel legittimo sospetto | Guarda

A scrivere per prima della notizia era stata la rivista spagnola "Hola!" che voleva la modella incinta di tre mesi. Ora arriva la conferma. Il calciatore ha già quattro figli: Cristiano Jr, Eva, Mateo (avuti da madre surrogata) e Alana Martina (nata dalla compagna). Che sperassero di avere una famiglia ancora più numerosa non l'avevano mai nascosto. La stessa Georgina aveva rivelato in un'intervista a "Hola!" nel 2020: "Il mio desiderio di maternità è più forte che mai, spero di avere altri figli". E a quanto pare insieme a Cristiano si sarebbe messa subito all'opera per realizzare il desiderio.

Atalanta, rammarico Champions: va avanti 2-0 e si fa rimontare, Cristiano Ronaldo salva lo United

Ronaldo e la Rodriguez si sono trasferiti in Gran Bretagna qualche mese fa, a seguito del passaggio del calciatore dalla Juve al Manchester Utd. Della loro vita Oltremanica però condividono poco o nulla. Le foto di famiglia o private sono rare, lei si limita a scatti professionali sui set e nessun pancino si intravede sotto agli abiti sontuosi. Né la modella né il suo compagno hanno ancora confermato la notizia, ma l'assenza di una smentita lascia supporre che la cicogna sia davvero in volo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.