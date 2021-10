Striscia la Notizia, la rovinosa gufata di Max Allegri: cosa gli esce di bocca. Juve a picco, ora si capisce tutto

29 ottobre 2021 a

Archiviata la giornata di campionato di Serie A, ecco che a Striscia la Notizia torna "Striscia lo striscione", la rubrica di Crisitiano Militello, proposta nel corso della puntata del tg satirico in onda su Canale 5 ieri sera, giovedì 28 ottobre.

Si parte dalla consueta carrellata di striscioni, tra i quali quelli di un bimbo che chiede la maglia di Davide Calabria, terzino del Milan, "per mia mamma". E Militello: "Tutti tengono famiglia".

Si passa poi alla conferenza stampa che ha preceduto Juventus-Sassuolo, partita in cui poi i bianconeri di Massimiliano Allegri sono caduti clamorosamente e rovinosamente all'ultimo minuto di partita. E prima del match, sottolinea Militello, Allegri aveva le idee chiare: "Quella di domani non è una partita da giocare, ma da vincere", affermava. Già, un pazzesca gufata, quella del mister.

Dunque viene mostrato come dopo il gol-vittoria, Alessio Dionisi, mister del Sassuolo, venga travolto e colpito duro nei festeggiamenti: "E questo è quello che ha vinto, figurarsi cosa avrebbe detto Pavel Nedved ad Allegri", commenta Militello.

Poi nel servizio viene mostrata la strepitosa reazione di Urbano Cairo, a San Siro per Milan-Torino, quando negli ultimissimi istanti della partita i granata si "mangiano" il gol del pareggio. E ancora, gli ultimi show di Josè Mourinho e un rigore nel Regno Unito, diventato virale in questi giorni, tirato ben fuori dalla porta e dritto dritto in faccia a uno steward.

