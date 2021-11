Roma-Milan, tifoso con la testa incastrata nel tornello: un orrore, com'è ridotto il poveraccio. Immagini forti

01 novembre 2021 a

a

a

Poteva essere una tragedia per un tifoso giallorosso allo stadio Olimpico. L'uomo, una mezzora prima del fischio di inizio era in coda agli ingressi ma c'era talmente tanta calca che è rimasto con la testa incastrata in un tornello come si vede in questo video che sta facendo il giro dei social.

Il filmato è stato registrato da altri tifosi e non si capisce davvero come sia stato possibile un incidente del genere anche se già prima della partita Roma-Napoli erano stati segnalati diversi malfunzionamenti ai tornelli. Come poi sono proseguiti anche ieri sera 31 ottobre durante la partita Roma-Milan.

Alla fine, l'intervento degli steward e dei responsabili dell'ordine pubblico dello stadio Olimpico ha permesso di liberare il giovane tifoso romanista, che però ha poi accusato forti giramenti di testa. L'uomo è stato quindi fatto adagiare su una barella dai soccorritori della Croce rossa per tutta l'assistenza del caso.

