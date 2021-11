Barcellona, Xavi sei anni dopo: l'approdo in panchina (e una sfida quasi impossibile)

Lorenzo Pastuglia 05 novembre 2021 a

Una vita per il Barcellona e ora il ritorno, a sei anni di distanza, per risollevare il suo club, in crisi di risultati (e finanziariamente). È ufficiale l’accordo tra Al-Sadd e il club catalano per Xavi. L’ex centrocampista 41enne lascia il Qatar, si libera dal suo attuale club ed è pronto a diventare il nuovo allenatore blaugrana. Prenderà il posto di Sergi Barjuan, tecnico ad interim che ha guidato la squadra nel pari interno contro l’Alavés (1-1) e nella vittoria esterna in Champions contro lo Shakhtar. Il tutto dopo l’esonero di Ronald Koeman, arrivato post-sconfitta del Barça sul campo del Rayo Vallecano.

La nota dell’Al-Sadd

L'ufficialità del ritorno arriva direttamente dal club del Qatar: ”L'amministrazione dell'Al-Sadd ha concordato il trasferimento di Xavi al Barcellona dopo il pagamento della clausola rescissoria prevista dal contratto — si legge nella nota — Abbiamo concordato una cooperazione con il Barcellona in futuro. Xavi è una parte importante della storia di Al-Sadd e gli auguriamo successo". E ancora: "Xavi ci ha informato qualche giorno fa del suo desiderio di andare al Barcellona in questo momento particolare, a causa della fase critica che sta attraversando il club della sua città natale: lo capiamo e abbiamo deciso di non ostacolarlo. Xavi e la sua famiglia rimarranno i benvenuti a Doha e il nostro rapporto continuerà".

Xavi da sempre il prescelto di Laporta

Da sempre, Xavi ha goduto dei favori del pronostico per ritornare. E ora dovrà farsi carico di una formazione in evidente difficoltà, nona in campionato (15 punti su 30, in 10 giornate). L'ex regista ha vinto la concorrenza (timida) di Andrea Pirlo, pallino di Laporta. L’altra alternativa era il ‘Muñeco’ Gallardo, argentino che siede sulla panchina del River Plate.

