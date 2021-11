Filippo Pozzato contagiato dal Covid: "Sono stato un c***e. Il vaccino? Se...". Drammatica confessione

06 novembre 2021 a

L'ex ciclistta Filippo Pozzato, vincitore della Sanremo 2006, si trova da tre giorni ricoverato in ospedale, reparto di pneumologia per Covid. "Ho cominciato a star male venerdì 22 ottobre, tre giorni prima che mi vaccinassi. Avevo già fissato il vaccino per lunedì 25, ma al venerdì ho cominciato a star poco bene. Brividi, febbre, poi la difficoltà di respiro, sempre più forte e insistente: non è uno scherzo. Tre giorni fa il ricovero, qui a Vicenza, dove mi hanno preso in cura come non si potrebbe. Spero di rimettermi quanto prima, e poi tornare al lavoro. Ho tante idee, ho molte cose in testa alle quali mi piacerebbe dare forma, ma ora la priorità e guarire. Vi garantisco che sto scalando una gran bella montagna, ma non è per nulla piacevole", ha raccontato la sua disavventura.

"Dovevo fare il vaccino prima? Certo che sì, ma ero davvero a tutta per dare forma a quel progetto di corse che ho poi messo in piedi, però ora mi tocca pensare un po' a me stesso. Non ho ancora la maschera, ma se peggioro me la mettono. Mi sono sempre sentito forte, sono stato in mezzo a gente che aveva fatto il Covid e non mi era mai successo niente, e perché ero sempre a tutta con le corse, e avevo deciso di farlo dopo. Sono stato un cogl...., e mi sono preso una bella batosta”, ha rimarcato.

"Io sono sempre stato sano, non mi sono mai preso nulla, ma il Covid mi ha buttato a terra. Sono attaccato all’ossigeno per farmi aprire i bronchi, ma se peggioro mi mettono la maschera. Mi sono portato tre libri, leggo, dormo, guardo la televisione. Per fortuna ho due ragazzi del mio team che sanno tutto e mi sostituiscono”. Insomma un brutto colpo per Pozzato. Tutti si augurano che guarisca al più presto.

