Striscia la Notizia, Marcell Jacbos e l'accusa fragorosa: "È successo qualcosa di strano", un complotto inglese?

È stato medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo, ma gli inglesi lo hanno escluso dalla rosa dei candidati al World Athletics Awards, evento che elegge il miglior atleta dell’anno. Per questo Marcell Jacobs si "merita" - o meglio, subisce - il Tapiro d'oro. A consegnarlo Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, che ha raggiunto sotto casa l'atleta. "Ma come è possibile? Hai vinto due medaglie d'oro e nemmeno una nomination?", chiede Staffelli mentre neppure Jacobs riesce a trovare una spiegazione.

"Non saprei - replica il campione -, comunque credo che il Tapiro sia molto più bello". Una battuta scherzosa seguita subito da una frecciata dell'inviato del programma di Canale 5. "Ma non è che gli inglesi hanno rosicato perché sono arrivati dietro di lei alle Olimpiadi e dietro di noi agli Europei?", punge Staffelli. "Gli inglesi sono arrivati dietro di noi in tante cose quest'anno - risponde Jacobs -, quindi può darsi. Anche Gianmarco Tamberi non è stato nominato, una cosa strana a cui noi risponderemo in pista".

Sempre gli inglesi avevano accusato il campione italiano di doping. Una totale falsità. Di più, perché a essere positivo al test altro non era che il loro atleta. "Prima di parlare, bisognerebbe guardare in casa", tuona ancora Jacobs che pensa già al futuro: "È un periodo complicato, fra poco si torna in pista". E sulla vita privata non ha dubbi: "Sono prontissimo per le nozze del prossimo settembre, ma fuori dalla pista sono molto più lento".

Qui l'intera intervista di Valerio Staffelli a Marcell Jacobs per Striscia la Notizia

