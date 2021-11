Roma, già finito l'effetto Mourinho? "Quando verrà esonerato": una voce pesantissima

10 novembre 2021 a

È già finito l’effetto Mourinho a Roma? Così sembra, data la spirale di risultati negativi dei giallorossi, per i quali l’eccellente inizio a suon di vittorie è già un lontano ricordo. Proprio come l’anno scorso, la Roma sta perdendo tutti gli scontri diretti (unica eccezione, piuttosto casuale, lo 0-0 con il Napoli) ma addirittura sta facendo figure peggiori in Europa.

La Conference League dovrebbe essere molto abbordabile, soprattutto nella fase a gironi, e invece la Roma ha rimediato una figuraccia indelebile perdendo 6-1 con i norvegesi del Bode-Glimt. Dopo gli ultimi risultati negativi in campionato, c’è chi ha già bollato Mourinho come bollito e piagnone: José ha perso il tocco magico? Adesso che le cose vanno male in molti stanno ricordando gli esoneri in Premier League collezionati nelle ultime stagioni. A mettere il carico sul momento a dir poco infelice della Roma ci hanno pensato anche i bookmaker, che hanno iniziato a quotare l’esonero di Mourinho.

Addirittura la cacciata del portoghese entro Natale è quotato a 7 volte la posta: non tantissimo, trattandosi di un allenatore di altissimo calibro, che comunque è in un top club italiano. Di certo Mou non si sta aiutando, dato che ha sparato più volte contro i suoi giocatori.

