Striscia la Notizia, raptus di Mourinho con Staffelli: ecco come finisce la consegna del Tapiro

José Mourinho e il Tapiro un rapporto non proprio speciale. Sbarcato a Roma per vincere e, dopo un inizio di stagione altalenante in campionato e qualche figuraccia in Europa, è arrivato il primo trofeo (anche stavolta rispedito al mittente) per Josè Mourinho: il Tapiro d’oro di Striscia la notizia. Il servizio andrà in onda stasera, mercoledì 10 novembre.

Raggiunto nella capitale da Valerio Staffelli, l’allenatore della Roma ha scelto di non rilasciare commenti e dileguarsi in auto senza accogliere il premio. Scena già vista il 23 gennaio 2009, quando sedeva sulla panchina dell’Inter. Insomma, c’è a chi il Tapiro non va proprio giù e – come dimostra Mourinho – non lo ritira, fanno sapere da Striscia la Notizia.

Non vorremmo essere nei panni domani dei giocatori della Roma. Toccherà loro tirare su il morale del mister portoghese che non sarà certo contento di essere inseguito da quelli di Striscia, che gli vogliono ricordare il suo pessimo inizio di campionato giallorosso.

