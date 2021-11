Sebastiano Bianchi, Chi l'ha visto decisivo: "Tornato a casa, disorientato e spaventato". Un giallo sconcertante

11 novembre 2021 a

a

a

Sconcertante soluzione nel giallo di Sebastiano Bianchi, 29enne giocatore di pallacanestro della Legnano Basket Knights scomparso domenica sera a Verbania dopo aver trascorso una serata a casa dei genitori. Il giovane, secondo quanto riportato sul suo sito dalla stessa squadra di pallacanestro che per primo aveva dato sui social la notizia della sua sparizione, "è tornato a casa". Ancora ignota la causa della scomparsa: al momento si sa solo che Sebastiano "è rientrato nella notte, confuso da quello che è successo".

"Nella nottata è arrivata la notizia più bella che speravamo di dare da ore - è l'annuncio del club lombardo su Facebook - Sebastiano Bianchi è tornato a casa. Psicologicamente disorientato e spaventato, è tornato a casa spontaneamente dopo aver sentito anche l'appello della squadra a Chi l'ha visto? di ieri sera. Siamo molto felici che si sia risolta al meglio, questa circostanza che ha scosso tutto il nostro ambiente e quello del basket in generale".

"Ringraziamo tutti i tifosi e le persone che hanno manifestato solidarietà ed affetto per Sebastiano (a cui riporteremo tutti i messaggi) e per noi come società e squadra; oggi abbiamo ottenuto una delle vittorie più importanti di sempre". Sebastiano era stato descritto come "introverso" ma "ben integrato nella squadra", per cui era tesserato da pochi mesi. Domenica era stato il migliore in campo dei suoi nella sconfitta contro la Sangiorgese, segnando 14 punti. "Era anche più sorridente del solito", aveva rivelato il presidente del club, Marco Tajana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.