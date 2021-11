Leonardo Bonucci, la stoccata: "Gli infortuni in Nazionale? Io non mi tiro indietro..."

12 novembre 2021 a

Le polemiche per gli infortunati? Ci hanno fatto sorridere, e io non mi sono mai tirato indietro sia col club che con la Nazionale”. Parola di Leonardo Bonucci, che dopo aver recuperato da un affaticamento muscolare, sarà regolarmente in campo da capitano negli ultimi due match di qualificazione contro Svizzera e Irlanda del Nord. L’Italia si gioca sia il pass per i Mondiali in Qatar 2022, sia il primo posto, e ha un vantaggio reti di +2 sugli elvetici, che hanno gli stessi punti. Ma la Nazionale di Mancini dovrà farlo senza diversi infortunati come Ciro Immobile e Giorgio Chiellini. “È giusto esserci sempre — ha intanto commentato Bonucci in conferenza stampa — e dopo due giorni di recupero per l'affaticamento, sono tornato ad allenarmi".

Contro gli Svizzeri, che battemmo per 3-0 nella fase a gironi di Euro2020 poi alla fine vinti in finale contro l’Inghilterra, sarà un match delicatissimo. All’andata contro gli elvetici, nel match di qualificazione a Basilea, finì 0-0 con un rigore sbagliato da Jorginho: “Ci sono sensazioni positive come è sempre stato da quando mister Mancini guida la Nazionale — ha aggiunto Bonucci — Il pubblico ci darà una grossa mano e speriamo di poter gioire insieme a fine partita".

Una partita quasi da dentro o fuori - alias spareggio - con lo spauracchio del 2017: "Quell'esperienza negativa ci è rimasta dentro, ha lasciato il segno. Dobbiamo vivere di queste emozioni, come quelle vissute prima della finale di Euro 2020. Noi pensiamo alla sfida contro la Svizzera ora, poi a quella di lunedì contro l'Irlanda del Nord. Vogliamo fare una grande prestazione e poi penseremo al resto".

