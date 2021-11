Italia-Svizzera: gli azzurri buttano via la vittoria che ci avrebbe spianato la qualificazione

Federico Strumolo 13 novembre 2021 a

a

a

La sfida da dentro o fuori contro la Svizzera si concretizza in un nulla di fatto. All'Olimpico l'Italia pareggia 1-1 contro gli elvetici, congelando la classifica e rinviando a lunedì la giornata decisiva per l'accesso ai Mondiali. Gli azzurri affronteranno l'Irlanda del Nord a Belfast, mentre la Svizzera, a pari punti, sarà impegnata in casa con la Bulgaria, ed in caso di medesimo risultato, a determinare chi strapperà il pass per Qatar 2022 sarà la differenza reti (siamo a +2), poi i gol fatti, e anche qui siamo a +2. In un Olimpico tutto esaurito (52mila spettatori per il 75% di capienza consentito; 1500 i sostenitori ospiti), gli ospiti partono mostrando grande personalità, e cercando di prendere in mano il pallino del gioco fin dalle prime battute.

"Chi ha taroccato i prelievi". Lo scandalo delle provette, Schwazer attacca: gelo in tribunale

Passano infatti appena 11' e la nazionale di Yakin trova il vantaggio. Okafor conduce alla perfezione una ripartenza, sfruttando anche una marcatura passiva di Acerbi, e trova Widmer libero al limite dell'area. L'ex Udinese lascia partire un destro potente, su cui Donnarumma non riesce ad intervenire (le responsabilità sono anche di Locatelli e Emerson, troppo lenti nel riposizionarsi). L'occasione per pareggiare i conti si presenta immediatamente, ma Barella non riesce a spingere in porta da un metro: la parata di Sommer è bella, lui avrebbe potuto fare decisamente di meglio.

Formula 1, materiali in ritardo? Ecco perché la Ferrari paga un prezzo altissimo: caos nel paddock

L'1-1, però, arriva nel finale di primo tempo grazie a Di Lorenzo, che fino a quel momento era stato trai peggiori in campo: il terzino del Napoli pareggia grazie ad un'incornata su una punizione ben battuta da Insigne. Nella ripresa l'Italia inizia finalmente ad imporre il proprio gioco, senza tuttavia trovare il gol vittoria. Lunedì ci giocheremo tutto a Belfast, dove servirà vincere segnando parecchio (e subendone zero).

"L'Inter non ci interessa, Serie A disastrosa". Il fondo Pif? Lo schiaffo degli arabi al pallone italiano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.