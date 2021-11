Italia, ora è panico: Roberto Mancini perde anche Bastoni e Calabria

13 novembre 2021 a

Tegole sull'Italia di Roberto Mancini, dopo il pareggio contro la Svizzera che ha spalancato le porte dell'incubo: gli azzurri rischiano di non centrare per la seconda volta consecutiva le qualificazioni ai Mondiali. Ci si giocherà tutto lunedì a Belfast, contro l'Irlanda del Nord, partita decisiva per l'ingresso diretto a Qatar 2022.

Ma si diceva: altre tegole. Il Ct infatti perde anche Alessandro Bastoni e Davide Calabria. Il difensore dell'Inter, dopo aver saltato la partita con la Svizzera, ha lasciato il ritiro azzurro per il riacutizzarsi del problema agli adduttori che lo ha costretto ad uscire durante il derby e il suo posto lo ha preso Gianmarco Ferrari del Sassuolo, convocato soltanto ieri.

Per Calabria, invece, un problema al polpaccio: il terzino del Milan lascerà il ritiro a breve. Insomma, la lista degli indisponibili si allunga a dismisura. Mancini infatti ha già dovuto rinunciare ad otto giocatori. Ma l'ansia arriva fino a Milano, dove Simone Inzaghi attende di verificare le condizioni di Bastoni, pilastro al centro della difesa della su Inter. Anche la presenza di Calabria, nella trasferta del Milan di Firenze in programma sabato sera, sarebbe fortemente a rischio.

