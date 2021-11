Gp Brasile, vittoria leggendaria di Lewis Hamilton: si mangia Verstappen, mondiale riaperto. Una F1 da urlo

14 novembre 2021 a

Grandi emozioni quelle regalate da Lewis Hamilton al Gran Premio di Formula 1 in Brasile. Il pilota britannico ha trionfato davanti a Verstappen, che invece in partenza aveva subito passato il poleman Bottas, portandosi in testa. Proprio dietro all'olandese, però, c'è stata la grande rimonta di Hamilton, che scattava dalla decima posizione. Lewis è risalito fino al secondo posto e al 59° giro è riuscito a passare oltre Verstappen.

Si è riaperta quindi la lotta per il titolo Mondiale di Formula 1 del 2021. Con questo successo, infatti, il sette volte campione del mondo riduce il suo svantaggio in classifica rispetto all'olandese della Red Bull, che a tre gare dal termine della stagione ha adesso 13 punti di vantaggio.

Terzo posto per Valtteri Bottas, che dopo un brutto avvio - visto che partiva dalla pole - ha condotto una buona gara aiutando il compagno di squadra e la sua scuderia. Al quarto posto Sergio Pérez, mentre chiudono rispettivamente al quinto e sesto posto le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

