Valentino Rossi, l'amico vip va a salutarlo ai box. "Ingrassato e irriconoscibile": sconcerto mondiale

Tra saluti e ringraziamenti l'addio di Valentino Rossi ha monopolizzato la MotGp a Valencia nell'ultimo gp della carriera del Dottore. Uno in particolare ha ha fatto felice Rossi: apochi minuti dalla gara di Valencia. Ronaldo il 'Fenomeno' ha aggiunto il numero 46 nel suo box, scambiandosi battute e complimenti reciproci. Non è un segreto infatti che Rossi sia un tifoso interista e un grande estimatore dell'ex centravanti nerazzurro.

Stima e affetto reciproco anche per Ronaldo. I due si sono visti per la prima volta anni fa a Milano: "Ha fatto sognare tutti, è stato un grande, abbiamo in comune la passione per l'Inter, ci siamo conosciuti alla Pinetina. Sono venuto apposta per salutare un grande campione", ha rivelato a Sky Sport l'attuale presidente del Real Valladolid che si è spostato fino a Valencia per salutare Valentino.

Il fenomeno ha omaggiato il campione di Tavullia con un regalo speciale, la maglia dell'Inter, squadra del cuore di Vale. Sono amici dal 1999, quando il brasiliano era la stella del calcio mondiale e dei nerazzurri. Insomma un regalo per Valentino nel giorno triste dell'addio alle corse.

