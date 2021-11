Nazionale, Davide Calabria infortunato. Mancini? No, il guaio è per Pioli e Milan

Lorenzo Pastuglia 15 novembre 2021 a

La tegola che non ci voleva per il Milan di Pioli: Davide Calabria si è fatto male in Nazionale, dopo i 10 minuti finali giocati contro la Svizzera, riportando uno stiramento del polpaccio. Il terzino destro e capitano rossonero, che tanto bene sta facendo in questo avvio di stagione, dovrà così fermarsi e salterà sicuramente i prossimi match di Firenze (sabato sera ore 20.45) e la trasferta di Madrid contro l’Atletico (mercoledì ore 20.45). Come quasi sicuramente sarà per il match casalingo contro il Sassuolo di domenica 28 novembre alle 15.

Per infortuni del genere, di solito il tempo di recupero è di un mesetto: probabile quindi che il terzino non torni prima di metà dicembre, tentando almeno di recuperare per il match del 19 contro il Napoli, che al momento varrebbe il primo posto in campionato.

Pioli, così, deve fare i conti con un’altra tegola, dato anche l’infortunio di un altro terzino: il senegalese Fodé Ballo-Touré, costretto a saltare gli impegni della sua Nazionale contro Togo e Congo per problemi muscolari. Il c.t. Aliou Cissé ha dichiarato a riguardo al sito wiwsport.com: “Fodé è arrivato con una stampella, e dopo aver fatto una risonanza magnetica ci siamo resi conto che aveva problemi muscolari”. Il tecnico del Milan, così, sarà obbligato a una duplice scelta: o mettere Pierre Kalulu — il sostituto naturale, in grande spolvero dopo l’azione decisiva del pari contro il Porto e il buon secondo tempo nel derby — oppure Alessandro Florenzi, tornato a disposizione prima del match casalingo con l’Inter. Il terzino ex Roma e Psg è rimasto a Milanello in queste settimane per ritrovare la forma migliore dopo l'operazione al ginocchio di qualche settimana fa.

