Olimpiadi, Joe Biden boicotta la Cina? "A un passo dalla Guerra Fredda", verso il caos

Xi Jinping-Joe Biden: dopo le prove di dialogo e il disgelo nell’incontro virtuale di lunedì sera tra i due presidenti di Cina e Stati Uniti, arriva la notizia lanciata dal Washington Post che parla di una possibile rottura. Secondo il quotidiano Usa, infatti, l’amministrazione Biden ha deciso per il boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali di Pechino a febbraio, e lo annuncerà entro fine novembre. Gli atleti gareggeranno, ma né il capo della Casa Bianca né altri membri del governo andranno alle cerimonie ufficiali. Insomma, uno schiaffo per Xi, pur se calibrato rispetto al boicottaggio completo, lanciato dopo le tensioni emerse nel vertice su Taiwan, dove il cinese ha ammonito il collega americano: "Non giocare col fuoco" avvertendo che "siamo pazienti e disposti a lottare per la prospettiva della riunificazione pacifica con la massima sincerità.

Non discusse le Olimpiadi

Ma la Cina dovrà prendere misure risolute, se le forze separatiste “dell'indipendenza di Taiwan provocano, costringono o addirittura attraversano la linea rossa". Per poi aggiungere: "Impegnarsi nella demarcazione ideologica, la divisione dei campi, il confronto fra gruppi, porterà inevitabilmente al disastro nel mondo. Le conseguenze della Guerra Fredda non sono lontane”. Le Olimpiadi non sono state discusse, forse perché Xi aveva già percepito come potesse andare la cosa, e quindi evitato l'imbarazzo di un invito a Biden. Il dialogo ora dovrà ignorare questo smacco, per proseguire.

Xi-Biden, una conoscenza che dura da tempo

Scintille arrivate nonostante i due leader siamo amici da tempo. “Sono felice di vedere un vecchio amico”, aveva detto Xi Jinping lunedì sera rompendo il protocollo e salutando con la mano dall'altra parte dello schermo Joe Biden, seduto nella Roosevelt Room della Casa Bianca. Mentre Biden aveva sottolineato come i due si conoscessero da diversi anni e il loro rapporto è sempre stato fatto di gesti e parole molto meno formali. Ora però il nuovo gelo.

