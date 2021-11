Red Bull accusa Mercedes: "Barano, ecco l'abbassatore". Il video che può incastrare Lewis Hamilton

17 novembre 2021 a

La Red Bull accusa la Mercedes. La lotta per il Mondiale piloti tra Lewis Hamilton e Max Verstappen si inasprisce sempre di più. Tutto parte dall'oscillazione del volante della monoposto di Lewis Hamilton a Interlagos che aveva lasciato pensare a quanto accaduto lo scorso anno con il DAS – Dual Axis Steering -, dispositivo che permetteva alle vetture anglo-tedesche di modificare la convergenza delle gomme in rettilineo, ottenendo il risultato di ottenere da esse una temperatura ottimale. Nel 2022 questo "trucco" sarà vietato e la Mercedes aveva risposto dicendo che le accuse erano "teorie del complotto senza fondamento“.

Ma la Red Bull ha continuato ad indagare e avrebbe scoperto una sorta di “abbassatore”: “Esisterebbe un misterioso sistema in grado di abbassare la W12 in rettilineo, riducendo drasticamente la resistenza all’aria e aumentando la velocità massima. Quando si toccano i freni, l’auto si solleverebbe nuovamente, generando il carico necessario per affrontare le curve”, ha scritto il periodico F1-Insider.com, Helmut Marko, consigliere della Red Bull, ha spiegato che, "non ho mai visto un motore Mercedes andare così a razzo come quello del Brasile. Non siamo riusciti a tenere Hamilton in rettilineo, anche se stava utilizzando un’ala posteriore piuttosto carica", le sue parole che alimentano la polemica.

"Siamo preoccupati principalmente da due aspetti, che potremmo portare alla FIA per chiedere chiarimenti. Ma lo faremo solo quando avremo le prove che ci sia qualcosa di illegale sulla vettura di Hamilton”. Il motore montato sulla W12 di Hamilton - secondo alcune indiscrezioni tutte da confermare, pare che abbia 25 cv in più di quello degli altri piloti Mercedes.

