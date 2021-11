Mercedes, "nuove prove": blitz contro Verstappen e Red Bull, tam-tam impazzito sulla qualifica

18 novembre 2021 a

Il Mondiale di Formula 1 rischia di essere deciso dalla certe bollate. La Fia ha infatti deciso di accogliere la richiesta nuove prove presentate dalla Mercedes dopo il Gp di San Paolo. Oggi, giovedì 18 novembre, la Mercedes potrà presentare nuove prova sull'accaduto al collegio dei commissari sportivi che erano in servizio a Interlagos per poi arrivare con decisione nel primo pomeriggio.

La richiesta della Mercedes arriva dopo le nuove immagini on-board e delle riprese della telecamera posta nella parte anteriore della monoposto di Hamilton, che avrebbero mostrato chiaramente la colpevolezza di Verstappen. L'olandese ha 14 punti di vantaggio su Hamilton nella classifica generale, ma la decisione di oggi della Fia se dovesse punire il pilota Red Bull potrebbe cambiare le sorti del Mondiale.

L'olandese potrebbe scontare delle penalità nel prossimo GP in Qatar, il terzultimo round del Mondiale di Formula 1. La Mercedes potrà convocare fino a tre testimoni, team manager compreso, per poter mostrare al collegio le nuove prove ancora non note ai commissari sportivi che non avevano punito la manovra di Max Verstappen nei confronti di Lewis Hamilton. Le immagini sembrano inequivocabili, come lo erano anche le riprese dall’alto che testimoniavano la deliberata manovra di Verstappen di accompagnare fuori dalla pista la Mercedes del rivale. Basterà questo nuovo elemento a cambiare il risultato? Non sarà facile per la Mercedes avere ragione anche perché nei due precedenti recenti la Fia aveva confermato il verdetto già deciso.

