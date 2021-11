Lewis Hamilton, lo strano movimento del volante: bomba in F1, cosa gli "sfugge". Il pilota confessa?

19 novembre 2021 a

Il GP del Brasile, vinto da Lewis Hamilton, non smette di far parlare. Diversi utenti di Twitter, infatti, hanno fatto circolare video di riprese televisive tratte dall’onboard camera dell’inglese, nel quale sembrerebbe muovere avanti e indietro il volante della sua Mercedes in fase di frenata. Nello stile di come azionava il sistema Das l’anno scorso — il Dual Axis Steering System, quello che permetteva di modificare la convergenza degli pneumatici anteriori facendo scorrere il volante lungo il piantone dello sterzo —, poi bandito dalla Fia all’inizio di questa stagione per il troppo divario in campionato creato da Stoccarda nei confronti dei rivali. La Mercedes, di contro, ha risposto in maniera netta, definendole “teorie della cospirazione” e ribadendo che l’unico movimento che effettua il volante delle due W12 è quello da destra verso sinistra e viceversa.

Hamilton “ammette” il movimento strano dello sterzo

Il Das veniva utilizzato nel 2020 soprattutto nel giro di formazione pregara e durante il regime di Safety Car. Interpellato al riguardo durante la conferenza stampa di Losail però, Hamilton ha negato qualsiasi movimento irregolare da parte del suo volante: “Il piantone dello sterzo non si muove avanti e indietro — ha commentato Hamilton, che però ha ammesso che qualche problema con la colonna di sterzo ci sia effettivamente stata — Penso che sabato ci fosse un po’ di ‘gioco’, ma meno di un millimetro, probabilmente”. E ancora: “È una cosa che non mi piace – ha concluso – quindi hanno dovuto cambiare la colonna. Da lì in poi non c’era più gioco. Abbiamo avuto il Das nel 2020. Ora non ce l’abbiamo”.

