Il Covid sta tornando in Serie A? "Quanti positivi dopo la sosta": che tegole per Napoli e Roma

L’ombra del Covid torna ad allungarsi sulla Serie A. Proprio al termine della sosta per le nazionali - che è stata decisamente infelice per l’Italia, che ha fallito l’obiettivo della qualificazione diretta al mondiale, lasciando la testa del girone alla Svizzera - sono infatti emersi alcuni casi di positività. Il primo riscontrato è stato quello di Matteo Politano, che in nazionale non era andato: dopo il consueto giro di tamponi molecolari effettuato dal Napoli nella giornata di venerdì, l’esterno offensivo è risultato positivo al Covid.

Di conseguenza sarà costretto a saltare il big match di San Siro: contro l’Inter sarebbe stato un ex, per Luciano Spalletti si tratta di un’assenza tutt’altro che secondaria, dato che Politano è il titolare sulla fascia destra. Tra l’altro il calciatore azzurro è regolarmente vaccinato con due dosi, ma non è comunque riuscito a sfuggire al contagio: l’importante è che sia asintomatico e già in isolamento domiciliare. Per precauzione il Napoli farà un altro giro di tamponi prima di partire per Milano.

Se Napoli piange, Roma non ride. I giallorossi hanno infatti scoperto le positività al Covid di Bryan Cristante e Gonzalo Vilar. Soprattutto quella dell’italiano sarà un’assenza molto importante, dato che si tratta di un pilastro di una squadra che già sta facendo fatica nelle ultime settimane, e adesso si ritrova pure senza un giocatore chiave e un suo possibile sostituto. E così Mourinho potrebbe schierare Darboe al fianco di Veretout per tappare la falla venutasi ad aprire a centrocampo.

