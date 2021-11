Lewis Hamilton, "che regalo": la penalità contro Verstappen che fa esplodere la Red Bull

21 novembre 2021 a

a

a

Poco prima della partenza del Gran Premio del Qatar, Max Verstappen è stato penalizzato di cinque posizioni in griglia per non aver rallentato in regime di doppie bandiere gialle sul finire del Q3 di ieri. Il pilota olandese aveva chiuso le qualifiche da secondo: forse non sarebbe riuscito lo stesso a tener testa a Lewis Hamilton su questo tracciato, ma di certo c’è che la penalità lo ha costretto ad alzare bandiera bianca prima ancora di partire.

Lewis Hamilton, tutto facile in Qatar: mondiale riaperto, fregatura in vista per Verstappen?

E così Verstappen ha limitato i danni, rimontando fino alla seconda posizione e vedendo il suo vantaggio su Hamilton ridursi a soli 8 punti quando mancano due gare alla fine del Mondiale. La situazione si fa quindi sempre più tesa e in casa Red Bull la rabbia e la frustrazione sono tante: “Questo è un gran regalo per Hamilton e la Mercedes - ha commentato nel pre-gara il team principal della Red Bull, Chris Horner - non credo che la squadra poteva dare maggior supporto a Verstappen per evitare questa situazione spiacevole, l’unica indicazione da parte della direzione gara era di una pista in condizione sicura, su cui si poteva anche utilizzare il Drs”.

"Quelle immagini...". Hamilton e Mercedes neri, respinto il ricorso contro Verstappen: un grosso caso prima del Qatar

Anche Helmut Marko si è mostrato piuttosto risentito per la decisione presa contro Verstappen: “È ridicolo, si sa che la Fia non riesce a organizzare un sistema di coordinamento dei commissari adeguati. Stanno nascondendo la loro incompetenza incolpando il pilota. Incredibile”.

Lo strano movimento del volante Mercedes, bomba in F1: cosa "sfugge" ad Hamilton, una confessione?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.