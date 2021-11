Max Verstappen? "Non ha alcuna possibilità", addio Mondiale? L'ultima bomba nel circus, gode Lewis Hamilton

22 novembre 2021 a

“Max Verstappen? Ci dimostra quando è bravo e dà tutto in pista, ma in circostanze normali contro Lewis Hamilton non ha possibilità”. Firmato: Ralf Schumacher, che ha già sentenziato chi sarà il vincitore del Mondiale 2021 al termine dei due GP di Jeddah e Abu Dhabi che chiuderanno la stagione di F1. Lo zio di Mick Schumacher e fratello dell’indimenticabile Michael, ex pilota Williams e Toyota, ha poi aggiunto: “Abbiamo visto anche qui che la Mercedes è piuttosto veloce, e non ha bisogno di andare oltre il regolamento come sospetta la Red Bull — aggiunge il tedesco —. Ad ogni modo, non do per scontato che qualsiasi squadra disobbedisca intenzionalmente alle regole. Se lo fai, si accetta il rischio di esplorare zone molto grigie, e qualcosa può sempre andare storto”. Il riferimento va all’ultima querelle sul Drs di Milton Keynes contestato della Mercedes.

La gara di Losail: troppo Lewis per Verstappen

Intanto, dopo la vittoria in Qatar, Hamilton si è rifatto prepotentemente sotto a Max Verstappen, ora con soli otto punti di vantaggio sull’inglese a due gare dal termine. Quasi nulla, e fra due settimane c’è la gara in Arabia Saudita, sull’inedito circuito di Jeddah, quest’anno per la prima volta nel Mondiale come quello di Losail, dove si è appena corso. Con una super-partenza, l’olandese è riuscito a recuperare dalla penalizzazione subita nella mattinata domenica — era scattato settimo, per non essersi fermato in regime di bandiera gialla nel finale delle qualifiche di sabato — chiudendo secondo col punto del giro veloce.

Ma così non basta, e questa Mercedes sembra imprendibile, come ci dicono i tempi sul passo-gara una volta che Verstappen si è trovato secondo dietro a Hamilton. Merito del nuovo propulsore inserito nel GP di Interlagos, con cambi al motore endotermico. Insomma, è un Mondiale tutto da vivere: appuntamento al 5 dicembre prossimo.

