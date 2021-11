Max Verstappen gioca sporco? "Se fai lo stro*** io te lo dico", altra clamorosa rissa tra Red Bull e Mercedes

23 novembre 2021 a

Mercedes-Red Bull, continuano le frecciate anche in questo finale di stagione. Il team principal di Milton Keynes, Christian Horner, si è scagliato duramente contro Toto Wolff, con lo stesso ruolo nel team di Stoccarda, alludendo alle parole dell’austriaco prima della gara nel GP del Brasile: “Penso che noi siamo stati abbastanza bravi con le nostre emozioni – ha commentato Horner rispondendo ad Hill, che gli chiedeva un parere sulla gestione emotiva di questa fase del campionato dopo la gara in Qatar – io non ho puntato il dito e imprecato contro le telecamere e tutto quel genere di cose”.

Hill non si è però trovato in accordo, portando in esempio proprio le risposte date da Horner nei suoi confronti dopo la gara brasiliana, quando l’ex Williams aveva contestato le manovre difensive di Verstappen, giudicandole scorrette. A questo punto è arrivata la reazione piccata del boss di Milton Keynes: “Sono solo diretto e dico quello che penso. Se penso che tu stia facendo lo str***o — ha detto al campione 1996 in F1 — allora ti dirò che stai facendo lo str***o”.

Max campione a Jeddah se…

Intanto, dopo il GP di Losail, Verstappen ha ora solo otto lunghezze di vantaggio su Hamilton alla fine del campionato. Ma già da Jeddah, in casi comunque piuttosto fortuiti, l’olandese potrebbe chiudere ogni discorso per il Mondiale, arrivando all’ultimo appuntamento di Abu Dhabi da campione. Ecco in quali occasioni: se Max vince con il giro più veloce e Lewis è 6°; se vince e Lewis è 7°; se chiude 2° con il giro veloce e Lewis finisce 10° o se termina 2° senza il punto del giro veloce e Lewis si ritira o finisce fuori dai punti (dall’11° posizione in giù).

