Wanda Nara, "come ho scoperto le corna". In studio, il colpo di scena finale

24 novembre 2021 a

a

a

"Eravamo in un campo, le ragazze andavano a cavallo e ho cercato una foto al telefono. Lì ho visto gli screenshot di una chat con una donna molto famosa che già conosci". Wanda Nara inizia così l’intervista con Telefe Noticias, parlando del tradimento del marito Mauro Icardi con Eugenia "China" Suárez —mai menzionata dalla show girl argentina durante le riprese —, scoperto vedendo i messaggi tra suo marito e l’attrice.

Mauro Icardi "mi ha succhiato il pis***": la bomba della trans, "ecco i video che lo provano" | Guarda

La “ville lumière” come palcoscenico, la Tour Eiffel in bella vista alle spalle: “Sono una donna all'antica: per me un piccolo messaggio è il divorzio... — ha aggiunto Wanda Nara —. Non abbiamo mai avuto problemi di questo tipo, ve lo giuro sui miei cinque figli. Quando ho visto il messaggio, ho preso i miei bambini e sono salita sul primo aereo per l’Italia".





L'intervista di Wanda Nara, appare Icardi: guarda il video

Wanda Nara: “L’ho guardato negli occhi e ho creduto al suo pentimento”- Dopo la prima reazione e la storia di Instagram che ha fatto il giro del mondo gli animi si sono placati: “Abbiamo parlato molto, mi ha detto di pensare alla famiglia, che è stato l'errore della sua vita — ha spiegato Wanda Nara —. Può capitare a chiunque, l'importante è che siamo riusciti a mettere un freno alla relazione”. Wanda Nara ha parlato, inoltre, degli appellativi usati per la Suárez: “La prima cosa che ho fatto è stata scusarmi per quella storia con una parola non molto elegante…”.

Cosa spunta nella camera d'albergo, ci prendono per i fondelli? Wanda-Icardi, occhio alla foto

Poi è arrivato il perdono al marito: “Possiamo continuare a stare insieme e io ricomincerei con lui. Gli dispiace e io credo nel perdono — ha concluso la show girl argentina —. L'ho guardato negli occhi, eravamo soli e credo nel suo pentimento... Tutto nella vita accade per una ragione, l'importante è l'amore. Entrambi abbiamo avuto la possibilità di sceglierci di nuovo”. E sul finale è apparso pure Icardi nelle riprese.

La vendetta di Wanda Nara, come lo "spenna": ecco quanto ha speso Mauro Icardi per farsi perdonare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.