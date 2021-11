Lewis Hamilton, una dolorosa confessione: "Pensavo solo a Verstappen". Il giorno in cui si è giocato il mondiale?

24 novembre 2021 a

La sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton in Formula 1 sta accendendo il finale del Mondiale. Il duello tra i sue è stato fin dall'inizio emozionate. Già nella seconda gara ad Imola, dove dopo una Qualifica poco brillante Max Verstappen rispose con una partenza bruciante conclusa con l’accompagnamento di Lewis Hamilton sul salsicciotto all’esterno della Variante del Tamburello. Il sette volte iridato per rifarsi incappò in un errore. In occasione del doppiaggio di George Russell. Lewis Hamilton finì nella ghiaia rischiando di concludere anzitempo il Gran Premio dell’Emilia Romagna. Alla fine rimontò e finì in seconda posizione.

“Sono stato troppo frettoloso e aggressivo andare nella ghiaia mi ha fatto molto male. Tutto a quello a cui pensavo era andare a prendere Verstappen e passarlo“, ha spiegato il campione inglese. Un altro contatto per Hamilton a Silverstone che poteva essere ugualmente fatale. A Monza il contatto alla Prima Variante ha portato entrambi i piloti al ritiro.

Nelle ultime gare del Mondiale Hamilton dovrà essere molto accorto nel momento in cui si troverà fianco a fianco con Verstappen: “Devo essere furbo ed evitare una collisione. Ho 2000 persone alle spalle, un altro incidente potrebbe costare un bonus a tutte loro”. Anche per non rischiare di vanificare la grande rimonta nel Mondiale ai danni dell'olandese e fregiarsi per l'ottava volta del titolo mondiale.

